Discover the official route of the second stage of the 3rd edition of Tour de Yorkshire.

More information on:

www.letour.yorkshire.com

Social media:

www.facebook.com/LeTourYorkshire

www.twitter.com/letouryorkshire

www.instagram.com/letouryorkshire

Official Hashtag: #TDY

© Amaury Sport Organisation – www.aso.fr