Discover the route of the 2017 Dakar Rally in details.

Descubre el recorrido del Dakar 2017 en detalle.

Découvrez le parcours du Dakar 2017 en détail.

For more information:

www.dakar.com

www.facebook.com/Dakar

www.twitter.com/Dakar

www.instagram.com/DakarRally

© Amaury Sport Organisation – www.aso.fr