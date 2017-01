Stage 11 Summary – Car/Bike – (San Juan / Río Cuarto) – Dakar 2017

Summary of Car category : SEBASTIEN LOEB (TEAM PEUGEOT TOTAL) won the stage (San Juan / Río Cuarto) in front of STEPHANE PETERHANSEL (TEAM PEUGEOT TOTAL) in second position and third position for: ORLANDO TERRANOVA (X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM).

The general ranking : STEPHANE PETERHANSEL (TEAM PEUGEOT TOTAL) is leader and in second position: SEBASTIEN LOEB (TEAM PEUGEOT TOTAL).

Summary of Bike category : JOAN BARREDA BORT (MONSTER ENERGY HONDA TEAM) won the stage (San Juan / Río Cuarto) in front of PAULO GONCALVES (MONSTER ENERGY HONDA TEAM) in second position and third position for: ADRIEN VAN BEVEREN (YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM).

The general ranking : SAM SUNDERLAND (RED BULL KTM FACTORY TEAM) is leader and in second position: MATTHIAS WALKNER (RED BULL KTM FACTORY TEAM).

