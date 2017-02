Nico Rosberg realises his dream of becoming F1 world Champion after a tense finish in Abu Dhabi. Revisit the most dramatic moments of the 2016 F1 season.

