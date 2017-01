Jeu vidéo mobile Dakar 2017 – Teaser officiel

Téléchargez le jeu vidéo mobile OFFICIEL DAKAR :

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plopstudio.dakar&hl=fr

iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/dakar-rally-game/id1191247138?mt=8

Pour la premiere fois, il vous est possible de jouer à la plus célèbre et la plus dure des courses de rallye raid au monde sur mobile !

Choisissez votre véhicule parmi les 5 catégories présentes cette année : voiture, moto, quad, camion et SSV et lancez vous dans l’aventure. Des pistes de terre paraguayennes, aux dunes de l’ouest argentin en passant par l’Altiplano bolivien, vos compétences de pilote seront mises à épreuve. N’hésitez plus, lancez-vous !

Devenez un héros. Téléchargez le jeu maintenant !