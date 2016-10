“Non so se è uno dei miei preferiti, ma è un bel circuito” racconta Kimi Raikkonen a proposito del tracciato giapponese”. E’ una pista impegnativa dove la macchina deve andare alla perfezione, perché è veloce ed è molto difficile far funzionare tutto come si vuole. A livello di guida è un circuito dove si può spingere perché molto veloce e dove ci sono le possibilità per sorpassare”.