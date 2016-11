Il GP del Brasile con Kimi Raikkonen – Scuderia Ferrari 2016

“E’ un bel posto per correre” è l’opinione di Kimi Raikkonen, alla vigilia della sua tredicesima ‘volta’ ad Interlagos, la pista dove si è laureato Campione del Mondo con la Scuderia nel 2007. “E’ un circuito diverso dal solito, una pista vecchia scuola. Un giro dura poco e non ci sono molte curve ma è difficile fare un buon crono e i tempi sono sempre ravvicinati: perdere un decimo qui equivale a molte posizioni in griglia.“