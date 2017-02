Antonio Giovinazzi, Scuderia Ferrari third driver, talks about the new SF70H.

Subscribe ferrariworld: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=ferrariworld

Follow us on Facebook http://www.facebook.com/ScuderiaFerrari

and Twitter http://twitter.com/ScuderiaFerrari

Ferrari Since 1947

http://www.ferrarif1.com