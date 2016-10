http://youtu.be/CcpgXoQ0KwQ

No prizes for guessing who can’t get enough ribs

For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com

Like F1® on Facebook: https://www.facebook.com/Formula1/

Follow F1® on Twitter: http://www.twitter.com/F1

Follow F1® on Instagram: http://www.instagram.com/F1