From Australia to Abu Dhabi, join Lewis Hamilton for a tour of the circuits that will host F1 in 2017 – starting with Melbourne on 26 March…

For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com

Like F1® on Facebook: https://www.facebook.com/Formula1/

Follow F1® on Twitter: http://www.twitter.com/F1

Follow F1® on Instagram: http://www.instagram.com/F1