Hear from the drivers after Nico Rosberg stormed to pole at the Singapore Grand Prix ahead of Daniel Ricciardo, with Lewis Hamilton third and Sebastian Vettel right at the back.

