Lewis Hamilton is back alongside Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg and Valtteri Bottas to face the press ahead of the weekend’s racing in Austin, Texas.

For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com

Like F1® on Facebook: https://www.facebook.com/Formula1/

Follow F1® on Twitter: http://www.twitter.com/F1

Follow F1® on Instagram: http://www.instagram.com/F1