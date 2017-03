Vom Co zum Chef-Trainer

Ab der kommenden Spielzeit 2017/2018 erhält Maik Machulla einen Dreijahresvertrag als neuer Cheftrainer der SG Flensburg-Handewitt. Der 40-jährige gebürtige Greifswalder tritt damit die Nachfolge von Ljubomir Vranjes an, der die SG nach dieser Saison in Richtung Veszprém verlässt.

Bereits seit dem Jahre 2012 arbeitet der ehemalige 12-fache Nationalspieler zunächst als Spieler und dann als Co-Trainer an der Seite von Ljubomir Vranjes bei der SG Flensburg-Handewitt.