9. Spieltag DKB Handball-Bundesliga Saison 2016/2017. GWD Minden hat gegen den SC Magdeburg in eigener Halle zwei „Sahnepunkte“ geholt. In einer Partie mit extrem hohem Unterhaltungsfaktor schickten die Grün-Weißen den Pokalsieger mit 34:24 (16:13) nach Hause und betrieben dabei ganz viel Werbung in eigener Sache.