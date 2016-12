Am vorletzten Spieltag in der Hinspielrunde müssen die Gallier von der Alb zum SC DHfK Leizpzig fahren. Im Freistaat Sachsen erwartet die Balinger eine aggressive Mannschaft, die zur Zeit eine ziemlich hohe Erfolgswelle reitet. Was die Schwaben sonst noch erwartet und wie er das Spiel einschätzt, verriet HBW-Coach Rúnar Sigtryggsson beim HBW.tv