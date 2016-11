Am 14. Spieltag sind die Gallier von der Alb zu Gast in der Lipperlandhalle beim TBV Lemgo. Im Kellerduell gegen den Tabellennachbarn könnten die Schwaben ein kleines Polster zwischen sich und den TBV bringen. Im Fall einer Niederlage würden die Ostwestfalen allerdings am HBW vorbeiziehen.