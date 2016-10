Spieltagsvorschau, der 9. Spieltag

Das vierte Heimspiel am neunten Spieltag ist für die Gallier von der Alb das bislang wichtigste der Saison. Gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sollte man keine Punkte liegen lassen. Das selber gilt natürlich auch für den Bergischen HC, der allerdings bereits zwei Punkte mehr auf dem Konto hat, als der HBW. Was Trainer Rúnar Sigtryggsson und Geschäftsführer Wolfgang Strobel von dem Spiel erwarten, ließen sie uns in der Spieltagsvorschau wissen.