Der Doppelpack gegen die Bergischen Löwen war ein voller Erfolg für die Gallier von der Alb. Nach dem 27:23 im Ligaspiel vor vier Tagen haben sie am Mittwochabend im Pokalspiel mit dem gleichen Ergebnis nachgelegt und stehen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale. In der abschließenden Pressekonferenz gab es keinen Zweifel am verdienten Erfolg der Gallier von der Alb.