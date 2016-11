„Großen dank an unsere Zuschauer, sie haben uns sehr geholfen. Das war ein schöner Tag“: THW-Trainer Alfred Gislason in der Pressekonferenz nach einem dramatischen 24:23-Derbysieg gegen den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt, in der sich auch SG-Trainer Ljubomir Vranjes, Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke und THW-Manager Thorsten Storm zur Partie äußerten.