Mit 30:28 gewinnt der THW Kiel nach einre 19:12-halbzeitführung gegen die MT Melsungen. In der Pressekonferenz geben Trainer und Geschäftsführer beider Clubs ihr Statement zum Spiel ab. „Kompliment an meine Jungs, sie haben Ruhe bewahrt“, so Gislason. Die Pressekonferenz im Video.