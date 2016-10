Es hat geklappt. Die SG Flensburg-Handewitt schlug in der Gruppe A der VELUX EHF Champions League den polnischen Vertreter Wisla Plock mit 22:20 (9:10) und feierte damit Heimsieg Nummer 100 in einem europäischen Wettbewerb seit 1995.

