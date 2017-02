Pressekonferenz SG – TSV Hannover-Burgdorf

Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes besiegt am Mittwochabend die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:25 (15:12) und steht nun mit 39:3 Punkten an der Spitze vor dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen.

Beste Werfer der Flensburger waren mit jeweils acht Toren Holger Glandorf und der Däne Anders Eggert. Bei Hannover war Europameister Kai Häfner mit sechs Treffern am erfolgreichsten.

Nach dem Spiel gab die SG die Vertragsverlängerung mit Jacob Heinl bekannt.