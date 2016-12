Hamburg wartet auf die SG !

Das REWE Final Four wird am 8. und 9. April wieder mit der SG Flensburg-Handewitt stattfinden. Mit einem 32:28 (17:18) über die MT Melsungen qualifizierte sie sich zum 16. Mal für ein Halbfinale im DHB-Pokal und zum 13. Mal für das Saison-Highlight in Hamburg. Daran nehmen diesmal auch der SC DHfK Leipzig, der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen teil.