Pressekonferenz SG – Melsungen

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre weiße Weste in der DKB Handball-Bundesliga verteidigt. Gegen die MT Melsungen siegte der Nordklub mit 29:25 (16:11). Beste Werfer der Partie waren Anders Eggert und Johannes Sellin mit je neun Toren. Bei Melsungen konnten sich die Fans unabhängig von der Niederlage über das Comeback von Johan Sjöstrand freuen.

Sechs Minuten vor dem Ende lag die SG weiterhin mit sechs Toren in Front. Vranjes nutzte den Vorsprung und brachte Anders Zachariassen und Ivan Horvat in die Partie. Der junge Kroate konnte sich mit dem Treffer zum 28:22 (57.) in die Torschützenliste eintragen, während sich der dänische Kreisläufer eine Zeitstrafe einhandelte. Mit zwei verwandelten Siebenmeter betrieb Rnic so in Überzahl noch einmal Ergebniskosmetik. Am Ende siegte die SG daher „nur“ mit vier Toren – Endstand: 29:25.