Die SG Flensburg-Handewitt ist zurück an der Tabellenspitze. Bis zum Schluss mussten die Fördestädter zittern, kurz vor Schluss setzte dann Lasse Svan den finalen Treffer zum 27:26 (13:12). Die meisten Treffer erzielten in der Flens-Arena Holger Glandorf (7) und Kentin Mahe (6/4), bei den Füchsen trafen Hans Lindberg (8/5) und Paul Drux (6) am häufigsten.