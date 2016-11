Pressekonferenz SG – Balingen

Die „Hölle Nord“ erlebte einen Kantersieg, an dem alle 14 Spieler teilhatten.

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich nach ihrer ersten Saisonniederlage in der DKB Handball-Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Drei Tage nach dem 23:24 beim Nordrivalen THW Kiel gewannen die Flensburger am Mittwoch ihr Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit 36:18 (17:9). Bester Werfer der Norddeutschen beim bislang höchsten Saisonsieg war Lasse Svan, der neun Treffer erzielte. Für die Gäste waren Markus Stegefelt und Christoph Foth je viermal erfolgreich.