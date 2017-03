Am 22. Spieltag 2016/2017 trafen die Füchse Berlin zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen an. Endergebnis: 30:30 (16:12) nach einem sehr intensiven Spiel mit Höhen und Tiefen. Am Ende rettete Silvio Heinevetter mit einer Parade das Unentschieden für die Gastgeber.