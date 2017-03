Löwen-Doppelpass mit Mads Mensah und Harald Reinkind Teil 1/3

Der neue Doppelpass der Rhein-Neckar Löwen ist da! In den neuen Folgen sprechen Mads Mensah Larsen und Harald Reinkind über Privates aber natürlich auch über ihre Teamkollegen.

Im ersten Teil sprechen die beiden über die Kochkünste von Mads und seinen Seriengeschmack. Harald verrät, was er an Norwegen vermisst und wie es zu seiner Torhymne von Britney Spears kam.

Viel Spaß!

