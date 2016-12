Interviews SG- Melsungen, Pokal

Das REWE Final Four wird am 8. und 9. April mit der SG Flensburg-Handewitt stattfinden. Mit einem 32:28 (17:18) über die MT Melsungen qualifizierte sie sich zum 16. Mal für ein Halbfinale im

D HB-Pokal und zum 13. Mal für das Saison-Highlight in Hamburg Es war ein erbitterter Kampf auf Augenhöhe, die Führungen wechselten kontinuierlich.

Doch spätestens als Rasmus Lauge das 31:28 erzielte und Kevin Møller den nächsten Wurf von Michael Müller parierte , war die Messe endgültig gelesen. Die Anhängerschaft sang: „Wir holen den DHB-Pokal und werden deutscher Meister!“ Und dann gab es noch einen Bonus: Jim Gottfridsson erhielt für seine Vertragsverlängerung bis 2018 einen Blumenstrauß.