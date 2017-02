Interviews SG – Hannover

Beim Heimspiel in der DKB Handball-Bundesliga gegen TSV Hannover-Burgdorf gab die SG Flensburg-Handewitt am heutigen Abend die Vertragsverlängerung mit SG Urgestein Jacob Heinl bekannt. Der Flensburger Jacob Heinl unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag bis 2018 und bleibt somit seiner SG für ein weiteres Jahr treu.

Mit acht Jahren nahmen ihn Schulfreunde zum ersten Handball-Training mit, die Liebe zum Sport war für Jacob Heinl entfacht. Seit 1994 ist er bereits der SG treu und kann ohne Zweifel als SG Urgestein betitelt werden. Nach einer langwierigen und schweren Rückenverletzung kämpfte sich der Abwehrhüne und Kreisläufer in dieser Saison komplett zurück und bestritt bis zum heutigen Zeitpunkt bereits 327 Partien im SG Trikot mit der Rückennummer 21.