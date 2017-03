Interviews mit Rasmus und Sören

Mit einem erst in der Schlussphase sichergestellten 26:24 (10:11)-Sieg gegen den dänischen Handball-Meister BSV Bjerringbro-Silkeborg hat die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League die Chance auf den dritten Tabellenplatz in der Gruppe A gewahrt.

Im letzten Gruppenspiel sind am kommenden Mittwoch die Kadetten Schaffhausen zu Gast in Flensburg. „Wir haben gekämpft bis zur allerletzten Sekunde“, sagte Flensburgs Trainer Ljubomir Vranjes, glücklich über den Sieg, aber „nicht zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“.