Interview mit Rasmus Lauge

Beim dritten Aufeinandertreffen innerhalb von elf Tagen hat der deutsche Rekordmeister THW Kiel seinen Dauerrivalen SG Flensburg-Handewitt in der Champions League besiegt.

Die Kieler gewannen im Derby beim deutschen Vize-Meister 26:25 (17:13) und revanchierten sich für die empfindliche Niederlage (22:30) in der Königsklasse am Sonntag.

In der 91. Ausgabe des Nordderbys präsentierten sich die Flensburger deutlich schwächer als im letzten Aufeinandertreffen. Die Abwehr fand gegen die diesmal deutlich aggressiveren und beweglicheren auftretenden Zebras zu häufig kein Mittel. Auch die Chancenverwertung vor dem gegenerischen Tor ließ zu Wünschen übrig.

Beste Werfer waren vor 6300 Zuschauern Niclas Ekberg bei Kiel und Andreas Eggert aufseiten der Flensburger mit jeweils sieben Treffern.