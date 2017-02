„Von Anfang an lief´s heute nicht so wie in den Spielen zuvor gegen Konstanz oder Emsdetten. Insgesamt war das nicht die Leistung, die wir in den vergangenen Spielen abgerufen haben“, analysierte TuS-Rückraumspieler Jó Gerrit Genz die 25:26-Niederlage gegen die HSG Nordhorn-Lingen.