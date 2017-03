Was für ein Handballabend in der ausverkauften Sparkassen-Arena! Mit 34:21 besiegt der THW Kiel den VfL Gummersbach – der 50. Erfolg der Kieler in diesem Traditionsduell der DKB Handball-Bundesliga. Trickreiche Tore, Hammer-Würfe und Wahnsinns-Paraden von „Super-Wolff“ ließen Fans und Spieler gleichermaßen strahlen. Die Höhepunkte gibt es in diesem Video zu sehen! #WirSindKiel