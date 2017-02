10.000 Fans in der nahezu ausverkauften Sparkassen-Arena und ein Gast, der von 400 Anhängern unterstützt wurde: Die Vorzeichen vor dem VELUX EHF Champions League-Spiel waren großartig, doch dann entwickelte sich ein zähes Spiel, an dessen Ende der THW mit 21:24 den Kürzeren zog. Die Reaktionen und einige Impressionen vom Math gibt es in diesem Video zu sehen.