HBW-Sportstudio, Ausgabe 9, Saison 2016/17 mit Peter Johannesson

Unser schwedischer Torhüter Peter Johannesson gehört zwar nicht zu den Neuzugängen der Saison 2016 / 2017, aber im HBW-Sportstudio ist er trotzdem Debütant.

Als Schwede hat er sich in Deutschland erst einmal darüber gewundert, dass es ratsam ist, wenn man Bargeld in der Tasche hat, weil man noch nicht überall mit dem Handy bezahlen kann. Erstaunlich war vor allem auch, was der zehnmalige Nationalspieler von den Zuschauern in der ersten schwedischen Liga zu erzählen hatte und wie wichtig für ihn die Zuschauer in der Balingern SparkassenArena sind. Wer wissen möchte, wie sein Verhältnis zu seinem Torhüterkollegen Tomáš Mrkva ist, der sollte unbedingt reinhören.