HBW-Sportstudio, Ausgabe 7, Saison 2016/17 mit Tim Nothdurft

In der 7. Ausgabe des HBW-Sportstudios hatte Moderator Christopher Domann mit Tim Nothdurft ein zu Gast. Der 19-Jährige spielte von der C-Jugend an bei der JSG Balingen-Weilstetten und ist damit ein weiteres Eigengewächs, das über das HBW-Nachwuchsteam den Sprung in den Bundesligakader geschafft hat. Eigentlich war geplant, dass er zunächst Step by Step an die Bundesliga herangeführt werden sollte, aber auf Grund der Verletzungsmisere hat ihn Trainer Rúnar Sigtryggsson von Beginn an ins kalte Wasser geworfen und Tim dankt es mit guten Leistungen. Wer wissen möchte, wie es dem Junioren-Nationalspieler im Moment vor geht und wie er die erste Zeit in der stärksten Liga der Welt erlebt, der sollte unbedingt reinhören.