HBW-Sportstudio, Ausgabe 6, Saison 2016/17 mit Lars Friedrich

In der 6. Ausgabe des HBW-Sportstudios hatte Moderator Christopher Domann mit Lars Friedrich den nächsten HBW-Neuzugang zu Gast. Mit dem Linkshänder sprach er über seine Erfahrungen im Abstiegskampf der DKB Handball-Bundesliga, seinem Wechsel nach Balingen und natürlich auch darüber, wie er sich als „Nordlicht“ in schwäbischen Gefilden zurecht findet.

Wer wissen möchte, wie sich Lars die Zeit nach seiner Handballer-Karriere vorstellt und ob er lieber im Süden bleibt oder wieder zurück in den Norden möchte, der sollte unbedingt reinhören.