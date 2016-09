In der 5. Ausgabe des HBW-Sportstudios hatte Moderator Christopher Domann mit Pascal Hens den nächsten HBW-Neuzugang zu Gast. Mit ihm sprach er über den bitteren Punktverlust am Tag zuvor gegen die TSV GWD Minden, über die kommenden Spiele gegen FrischAuf Göppingen, die Füchse Berlin und den THW Kiel, aber auch über seine ersten Eindrücke in seiner neuen Heimat und über seine neue Mannschaft.