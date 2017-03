HBW-Sportstudio, Ausgabe 14, Saison 2016/17 mit Sascha Ilitsch

Nach dem völlig überraschenden Auswärtserfolg bei der TSV Hannover-Burgdorf und vor dem so wichtigen Heimspiel gegen den HSC 2000 Coburg, war der stellvertretenden Mannschaftskapitän Sascha Ilitsch zu Gast im HBW-Sportstudio. Er stellte sich den Fragen von Moderator Christopher Domann. Dabei ging es logischerweise um das Spiel in Hannover, aber natürlich auch um die weiteren Aussichten und Möglichkeiten der Gallier von der Alb.

Wer wissen möchtet, warum seine Scherze in der Mannschaftskabine nicht nur lustig sind, sondern auch wichtig sind, der sollte sich die 14. Ausgabe des HBW-Sportstudios nicht entgehen lassen.