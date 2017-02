HBW-Sportstudio, Ausgabe 13, Saison 2016/17 mit Felix König

Nach seinem erfolgreichen Comeback gegen Magdeburg und Melsungen war unsere Nummer 3, Spielmacher Felix König, bei HBW.tv zu Gast im Sportstudio. Er erzählt von seiner schlimmsten Leidenszeit in der zum ersten Mal das Wort „Karriereende“ gefallen ist und von seinen Gefühlen, die ihn übermannt haben, als er zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft eingelaufen ist.

An die Fans richtete er zum Schluss einen flammenden Appell, im Spiel gegen Gummersbach die Mannschaft zu unterstützen, nachdem er zuvor geschildert hatte, wie der 8. Mann von den Spielern wahrgenommen wird.

Ein höchst interessantes und emotionales Interview, das tiefe Einblicke in die Gefühlswelt eines Leistungssportlers gewährt.