HBW-Sportstudio, Ausgabe 11, Saison 2016/17 mit Christoph Foth

Im 11. HBW-Sportstudio hatte Moderator Christopher Domann unser Eigengewächs Christoph Foth zu Gast. Der aus Balingen-Ostdorf gebürtige Kreisläufer hat in der JSG Balingen-Weilstetten sämtliche Altersklassen durchlaufen und hat relativ schnell den Sprung über das Balinger Nachwuchsteam in die Bundesligamannschaft geschafft.

Er lebt Handball mit Leib und Seele und sieht sich selber zwischenzeitlich als Führungsspieler der auch Verantwortung übernehmen muss. In der JSG ist er auch noch im Trainerteam der A-Jugend-Bundesliga und zusammen mit dem Studium hat er eine kernige dreifach Belastung. Wie er damit umgeht? Einfach reinhören.