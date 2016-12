HBW-Sportstudio, Ausgabe 10, Saison 2016/17 mit Jannik Hausmann

Im 10. HBW-Sportstudio hatte Moderator Christopher Domann unser Eigengewächs Jannik Hausmann zu Gast. Er hat in relativ kurzer Zeit den Sprung aus dem Balinger Perspektivkader in die Bundesliga geschafft und ist in der laufenden Saison auf Grund der Verletzungssituation auf der Rechtsaußenposition so etwas wie der Alleinunterhalter.

Wer wissen möchte, wie er den Profi-Handball und Studium unter einen Hut bringt und warum er bei einem Strafwurf immer als erster den Ball in den Hand nimmt und dann an den Werfer weitergibt, der sollte unbedingt reinklicken.