Wollt ihr, dass GWD auch beim All Star Game 2017 vertreten ist?

Dann gebt jetzt Eure Stimme ab, damit Dalibor und Christoffer am 03. Februar in der Arena Leipzig dabei sein können! Hier geht´s zur Abstimmung: http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/events/all-star-game/all-star-wahl/