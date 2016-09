Die Champions League live in Frankfurt!

Am 28.8. treten die Löwen zum ersten Champions League-Spiel der Saison an. Gegen Celje wollen die Rhein-Neckar Löwen in der Fraport Arena in Frankfurt punkten.

Infos über die Ticket-Bestellmöglichkeiten für die Spiele in Frankfurt bekommt ihr hier http://bit.ly/TixFra.

Jetzt kostenlos Rhein-Neckar Löwen auf YouTube abonnieren und kein Video verpassen: http://bit.ly/YouTubeLoewen

Die Löwen auf Facebook: https://www.facebook.com/rnloewen

Die Löwen auf Twitter: https://twitter.com/RNLoewen