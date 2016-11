Die besonderen Interviews nach dem Spiel SG-Leipzig

Die SG Flensburg-Handewitt landete in der DKB Handball-Bundesliga den nächsten Heimsieg. Am Abend schlug sie den SC DHfK Leipzig mit 31:23 (14:10). „Ich bin zufrieden, dass wir gegen einen Gegner, der im Angriff wie in der Abwehr über eine gute Struktur verfügt, mit acht Toren gewonnen haben“, bilanzierte SG Trainer Ljubomir Vranjes. „Die Abwehr und Mattias Andersson haben sogar 60 Minuten lang fast 100 Prozent erreicht.“