Derbysieg über den THW

Großer Jubel in der FLENS-ARENA! Die SG Flensburg-Handewitt entschied das 92. Landesderby für sich. Mit dem 30:29 (13:14) über den THW Kiel bauten die Gastgeber die Tabellenführung in der DKB Handball-Bundesliga aus. „Ich finde, wir haben verdient gewonnen“, bilanzierte SG Trainer Ljubomir Vranjes. „Wir müssen die ganze Saison und das Hinspiel sehen – dann gleichen sich die Dinge aus.“ Zur Erinnerung: Im November hatte die SG mit 23:24 in Kiel verloren. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die in einer hochklassigen Partie mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte“, sagte THW-Coach Alfred Gislason. „Aber Ähnliches darf Flensburg über das Hinspiel sagen.“