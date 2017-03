Best of #LoewenLive: Unentschieden nach einem Krimi in Berlin!

Die Rhein-Neckar Löwen liegen bei den Füchsen Berlin 60 Minuten lang zurück und haben dann in den Schlusssekunden sogar die Chance zum Siegtreffer!

Was für ein Krimi – am Ende trennen sich die Füchse und die Löwen mit einem 30:30 Unentschieden.

Hier seht ihr die besten Szenen der Löwen – darunter 3 Kempatreffer und natürlich die entscheidende Schlussphase.

