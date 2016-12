See what it’s like to play the 18th hole at the UBS Hong Kong Open, alongside 2016 Challenge Tour Graduate of the Year, Spain’s Nacho Elvira.

