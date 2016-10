Phil Mickelson sinks long birdie putt on 4 to go 1 up in individual play in the final session of the 2016 Ryder Cup at Hazeltine.

